В КПРФ заявили о необходимости административного наказания для Рашкина
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте и признавшийся в убийстве лося в Саратовской области, должен понести административное наказание. Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с РИА Новости.
По словам Обухова, Рашкин готов выплатить компенсацию за ущерб, ненамеренно нанесенный природе.
Ранее Рашкин выразил готовность купить лосиху и выпустить ее на волю в месте, где незаконно застрелил лося.
Полиция задержала Рашкина в Саратовской области в ночь на 29 октября. В автомобиле парламентария обнаружили почти разделанную тушу лося, по словам депутата, он нашел мертвое животное во время прогулки в лесу и намеревался отвезти тушу в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело о незаконной охоте. Генпрокуратура направила в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.
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