В КПРФ заявили о необходимости административного наказания для Рашкина

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте и признавшийся в убийстве лося в Саратовской области, должен понести административное наказание. Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в беседе с РИА Новости.

Почётный адвокат пояснила, что грозит депутату Рашкину

По словам Обухова, Рашкин готов выплатить компенсацию за ущерб, ненамеренно нанесенный природе.

Ранее Рашкин выразил готовность купить лосиху и выпустить ее на волю в месте, где незаконно застрелил лося.

Полиция задержала Рашкина в Саратовской области в ночь на 29 октября. В автомобиле парламентария обнаружили почти разделанную тушу лося, по словам депутата, он нашел мертвое животное во время прогулки в лесу и намеревался отвезти тушу в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело о незаконной охоте. Генпрокуратура направила в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий РашкинКПРФГосдумаДепутаты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры