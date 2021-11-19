В КПРФ заявили о необходимости административного наказания для Рашкина

По словам Обухова, Рашкин готов выплатить компенсацию за ущерб, ненамеренно нанесенный природе.

Ранее Рашкин выразил готовность купить лосиху и выпустить ее на волю в месте, где незаконно застрелил лося.

Полиция задержала Рашкина в Саратовской области в ночь на 29 октября. В автомобиле парламентария обнаружили почти разделанную тушу лося, по словам депутата, он нашел мертвое животное во время прогулки в лесу и намеревался отвезти тушу в полицию. По факту произошедшего возбуждено дело о незаконной охоте. Генпрокуратура направила в Госдуму представление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.

