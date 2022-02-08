В КПРФ подтвердили, что лидером партии остаётся Зюганов
Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил, что лидером партии остаётся Геннадий Зюганов, сообщает РИА Новости.
По его словам, смена лидера, как правило, происходит на съезде, однако последние выборы подтвердили лидерство политика и каких-либо разговоров о смене руководителя нет.
«Таких требований от членов партии, от регионов, с мест нет и не будет... на сегодняшний день самым ярким лидером Компартии Российской Федерации является Геннадий Андреевич Зюганов», - подчеркнул Харитонов.
Ранее Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.
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