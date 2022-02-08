В КПРФ подтвердили, что лидером партии остаётся Зюганов

По его словам, смена лидера, как правило, происходит на съезде, однако последние выборы подтвердили лидерство политика и каких-либо разговоров о смене руководителя нет.

«Таких требований от членов партии, от регионов, с мест нет и не будет... на сегодняшний день самым ярким лидером Компартии Российской Федерации является Геннадий Андреевич Зюганов», - подчеркнул Харитонов.

Ранее Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.

