В КПРФ подтвердили, что лидером партии остаётся Зюганов

Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов заявил, что лидером партии остаётся Геннадий Зюганов, сообщает РИА Новости.

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По его словам, смена лидера, как правило, происходит на съезде, однако последние выборы подтвердили лидерство политика и каких-либо разговоров о смене руководителя нет.

«Таких требований от членов партии, от регионов, с мест нет и не будет... на сегодняшний день самым ярким лидером Компартии Российской Федерации является Геннадий Андреевич Зюганов», - подчеркнул Харитонов.

Ранее Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что российским властям стоит внимательнее приглядываться к событиям происходящим на постсоветском пространстве.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:КоммунистыКПРФГеннадий Зюганов
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