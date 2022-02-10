В консульстве РФ в Нью-Йорке впервые работают пять человек

По словам генконсула Сергея Овсянникова, за прошедший месяц число уменьшилось вдвое. Он указал на то, что впервые в консульстве нет офицера по безопасности. Консул назвал этот факт вопиющим.

Ранее Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне, а также генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.

