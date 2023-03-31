В конгрессе США заговорили об импичменте Байдену
Член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту Джо Байдену. Об этом она написал в своих соцсетях.
Парламентарий прокомментировала выдвижение обвинений против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Она назвала происходящее «охотой на ведьм» и призвала с этим покончить.
"Объявить импичмент Байдену», - написала конгрессвумен.
По ее словам, необходимо расследовать совершенные Байденом преступления. О чем конкретно идет речь парламентарий не уточнила.
Присяжные США проголосовали за предъявление обвинений Трампу. Его подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили крупную сумму за молчание о романе с экс-президентом, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru