В конгрессе США заговорили об импичменте Байдену

Член Палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призвала объявить импичмент президенту Джо Байдену. Об этом она написал в своих соцсетях.

Херш: Байден вцепился в Украину для переизбрания в 2024 году

Парламентарий прокомментировала выдвижение обвинений против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Она назвала происходящее «охотой на ведьм» и призвала с этим покончить.

"Объявить импичмент Байдену», - написала конгрессвумен.

По ее словам, необходимо расследовать совершенные Байденом преступления. О чем конкретно идет речь парламентарий не уточнила.

Присяжные США проголосовали за предъявление обвинений Трампу. Его подозревают в связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Якобы ей заплатили крупную сумму за молчание о романе с экс-президентом, пишет НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:ИмпичментСШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры