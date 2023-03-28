Херш: Байден вцепился в Украину для переизбрания в 2024 году

Участие в войнах всегда приносило дополнительные очки действующему президенту США, поэтому Джо Байден, несмотря на усталость и плохое здоровье, держится за Украину так, как за последний шанс переизбраться на президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью телеканалу RT.

По его словам, именно, поэтому он будет поддерживать там войну, так долго, как сможет.