Херш: Байден вцепился в Украину для переизбрания в 2024 году
Участие в войнах всегда приносило дополнительные очки действующему президенту США, поэтому Джо Байден, несмотря на усталость и плохое здоровье, держится за Украину так, как за последний шанс переизбраться на президентских выборах в 2024 году. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью телеканалу RT.
По его словам, именно, поэтому он будет поддерживать там войну, так долго, как сможет.
«Билл Клинтон понял это в худшие дни своего президентства», — напомнил журналист.
Ранее, как сообщала НСН, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине нужно завершить «прямо сейчас».
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