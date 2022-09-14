В Конгрессе США одобрили наращивание военной помощи Тайваню

Предполагается, что финансирование позволит ускорить военную реформу республики и расширит обучение военных страны. Одобренная сумма - 4,5 млрд долларов. Ее предлагается направить Тайваню в течение 4 лет.

Накануне сообщалось, что власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Отмечается, что санкции против Китая обсуждаются, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань.





