В Конгрессе США одобрили наращивание военной помощи Тайваню

Профильный комитет Сената Конгресса США одобрил предложение о наращивании военной помощи Тайваню. Об этом сообщает ТАСС.

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Предполагается, что финансирование позволит ускорить военную реформу республики и расширит обучение военных страны. Одобренная сумма - 4,5 млрд долларов. Ее предлагается направить Тайваню в течение 4 лет.

Накануне сообщалось, что власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Отмечается, что санкции против Китая обсуждаются, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань.



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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:США
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