В Конгрессе США одобрили наращивание военной помощи Тайваню
Профильный комитет Сената Конгресса США одобрил предложение о наращивании военной помощи Тайваню. Об этом сообщает ТАСС.
Предполагается, что финансирование позволит ускорить военную реформу республики и расширит обучение военных страны. Одобренная сумма - 4,5 млрд долларов. Ее предлагается направить Тайваню в течение 4 лет.
Накануне сообщалось, что власти США рассматривают возможность введения санкций против Китая в связи с ситуацией на Тайване. Отмечается, что санкции против Китая обсуждаются, чтобы удержать его от вторжения на Тайвань.
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