В конгрессе США обвинили власти страны в глупости из-за поддержки Украины
Конгрессвумен США, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин назвала власти страны глупыми из-за оказания поддержки Украине. Об этом политик написала в Twitter.
Грин отметила, что не намерена голосовать за предоставление средств Киеву и будет выступать против этого, указывает телеканал 360.
«Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за нее. Вашингтон так глуп в подобных делах», — подчеркнула конгрессвумен.
Грин также опубликовала видео своей беседы с журналистами, на котором республиканка говорит, что не понимает невозможность США «сосредоточиться на мире во всем мире» и сближении России и Украины для урегулирования конфликта. Политик указала, что ей стыдно за действия Вашингтона.
Между тем активисты, призывающие прекратить военную поддержку Киева, помешали госсекретарю США Энтони Блинкену выступить в конгрессе, пишет РИА ФАН.
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