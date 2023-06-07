В конгрессе США обвинили власти страны в глупости из-за поддержки Украины

Грин отметила, что не намерена голосовать за предоставление средств Киеву и будет выступать против этого, указывает телеканал 360.

«Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют, чтобы американский народ заплатил за нее. Вашингтон так глуп в подобных делах», — подчеркнула конгрессвумен.

Грин также опубликовала видео своей беседы с журналистами, на котором республиканка говорит, что не понимает невозможность США «сосредоточиться на мире во всем мире» и сближении России и Украины для урегулирования конфликта. Политик указала, что ей стыдно за действия Вашингтона.

Между тем активисты, призывающие прекратить военную поддержку Киева, помешали госсекретарю США Энтони Блинкену выступить в конгрессе, пишет РИА ФАН.

