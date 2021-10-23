В Конгрессе потребовали объявить импичмент Байдену из-за его сына
Конгрессвумен от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин предложила объявить импичмент президенту страны Джо Байдену из-за его сына Хантера.
«Я представила палате представителей резолюцию 57 об импичменте президенту Джо Байдену за злоупотребления властью и готовностью использовать властные полномочия для помощи своему сыну Хантеру Байдену», — цитирует конгрессвумен РИА Новости.
По словам республиканки, американский лидер попустительствовал коррупции и другим тяжким преступлениям, а его сын влиял на политику другого государства и получал подарки от иностранцев в обмен на оказание услуг.
Грин подчеркнула, что Байден ставил под угрозу безопасность институтов власти Соединенных Штатов, а его присутствие на президентском посту угрожает национальной безопасности. Конгрессвумен потребовала, чтобы главу Белого дома отстранили от должности, провели судебное разбирательство и запретили занимать любые ответственные должности в будущем.
В августе Грин внесла на рассмотрение Конгресса три проекта резолюции об импичменте Байдену. Политик считает, что глава государства должен покинуть пост из-за невыполнения должностных обязанностей по ситуации в Афганистане, миграционного кризиса на южной границе США, нарушения конституционного баланса из-за игнорирования правил Верховного суда.
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