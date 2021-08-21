В американском Конгрессе призвали к импичменту Байдена по трем статьям

Три проекта резолюции об импичменте президента США Джо Байдена внесены на рассмотрение Конгресса. Об этом сообщила автор инициативы, член Палаты представителей, член Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«От лица американцев я представила сегодня статьи для импичмента Джо Байдена из-за невыполнения им должностных обязанностей [по ситуации] в Афганистане», - написала Грин в Twitter.

Конгрессвумен считает, что президента необходимо отстранить от власти в том числе из-за миграционного кризиса на южной границе США, а также за «нарушение конституционного баланса» из-за «игнорирования» Байденом правил Верховного суда.

По итогам прошедших в 2020 году выборов обе палаты Конгресса по итогам контролируются Демократической партией США, и инициатива Грин вряд ли найдет поддержку законодателей.

