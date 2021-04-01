Сын Байдена признался, что потратил на наркотики деньги от работы на Украине

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден рассказал, что потратил на алкоголь и наркотики деньги, полученные от работы в качестве члена совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Об этом он написал в своей книге «Прекрасные вещи» (Beautiful Things), которая поступит в продажу в ближайшие дни.

Газета The Washington Post опубликовала выдержки из текста. Байден-младший признался, что деньги от украинской компании обострили его зависимости, разрушившие «отношения с семьей и карьеру».

По словам сына американского лидера, он боролся с наркоманией, в том числе, с помощью реабилитационных центров.

«Только за последние пять лет мой брак, продлившийся два десятилетия, распался, к моему лицу приставляли оружие, и в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по 59 долларов за ночь», — написал Хантер Байден.

Кроме того, Байден-младший считает, что политическая карьера отца помогла ему, однако его работа в Burisma не была неэтичной, и Байдены «не сделали ничего противозаконного».

Хантер Байден занимал пост в правлении украинской компании, в то время как Джо Байден работал в качестве вице-президента в администрации экс-главы государства Барака Обамы. В 2020 году была обнародована скандальная переписка Байдена-младшего, согласно которой Байден-старший принимал участие в делах своего сына на Украине. Кроме того, сына американского лидера заподозрили в педофилии, обнаружив в его ноутбуке компрометирующие материалы.

