Генсек ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует присутствовать на предстоящей конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель руководства мировой организации Стефан Дюжаррик.

«Но ООН, как уже говорилось ранее, будет представлена на соответствующем уровне. И, я полагаю, все организаторы саммита уже уведомлены об этом», — добавил он.

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Саммит по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На форум приглашены делегации из 160 стран и международных организаций. В ООН ранее подтвердили свое присутствие в качестве наблюдателя, но не уточнили, кто будет представлять организацию.

Россия не была включена в список приглашенных стран, так как, как заявили в МИД Швейцарии, ее участие не требуется на данном этапе, «Радиоточка НСН».

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Фото: president.gov.ua
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