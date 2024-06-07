Генсек ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует присутствовать на предстоящей конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель руководства мировой организации Стефан Дюжаррик.

«Но ООН, как уже говорилось ранее, будет представлена на соответствующем уровне. И, я полагаю, все организаторы саммита уже уведомлены об этом», — добавил он.