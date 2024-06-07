Генсек ООН не поедет на швейцарскую конференцию по Украине
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не планирует присутствовать на предстоящей конференции по Украине, запланированной на 15-16 июня в Швейцарии. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель руководства мировой организации Стефан Дюжаррик.
«Но ООН, как уже говорилось ранее, будет представлена на соответствующем уровне. И, я полагаю, все организаторы саммита уже уведомлены об этом», — добавил он.
Саммит по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоится 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. На форум приглашены делегации из 160 стран и международных организаций. В ООН ранее подтвердили свое присутствие в качестве наблюдателя, но не уточнили, кто будет представлять организацию.
Россия не была включена в список приглашенных стран, так как, как заявили в МИД Швейцарии, ее участие не требуется на данном этапе, «Радиоточка НСН».
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