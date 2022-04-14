В Колумбии заявили о готовности поставлять энергоносители на Запад

Колумбия готова поставлять энергоносители в страны Запада для того, чтобы частично заменить импорт из России. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на президента страны Ивана Дуке.

По его мнению, в Северной Америке и Европе уже понимают, что не могут «полагаться на поставки из РФ».

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Дуке подчеркнул, что Колумбия готова к наращиванию добычи нефти, газа, и угля, пообещав, что страна увеличит поставки последнего в Германию.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в качестве альтернативы эмбарго на покупку российского газа предложил установить потолок цен на поставки.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПоставкиЗападПрезидентКолумбияЭнергетика
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