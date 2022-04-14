В Колумбии заявили о готовности поставлять энергоносители на Запад

Колумбия готова поставлять энергоносители в страны Запада для того, чтобы частично заменить импорт из России. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на президента страны Ивана Дуке.

По его мнению, в Северной Америке и Европе уже понимают, что не могут «полагаться на поставки из РФ».