В Колумбии заявили о готовности поставлять энергоносители на Запад
Колумбия готова поставлять энергоносители в страны Запада для того, чтобы частично заменить импорт из России. Об этом сообщает американская телекомпания CNN со ссылкой на президента страны Ивана Дуке.
По его мнению, в Северной Америке и Европе уже понимают, что не могут «полагаться на поставки из РФ».
Дуке подчеркнул, что Колумбия готова к наращиванию добычи нефти, газа, и угля, пообещав, что страна увеличит поставки последнего в Германию.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги в качестве альтернативы эмбарго на покупку российского газа предложил установить потолок цен на поставки.
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