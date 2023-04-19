В КНР назвали ложью сведения США о китайских БПЛА в конфликте на Украине

Соединенные Штаты и некоторые западные СМИ распространяют ложную информацию о якобы поставках китайских беспилотных летательных аппаратов для участия в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции Китая.

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Отмечается, что Вашингтон клевещет на компании КНР и очерняет их. Подчеркивается, что Китай решительно выступает против подобных действий.

Ранее США стали подозревать Китай в намерении поставить России оружие, которое она может использовать в боевых действиях на Украине. Цинь Ган указал, что Пекин не предоставлял оружие какой-либо стороне конфликта и нацелен на дипломатическое урегулирование вопроса. Министр также напомнил, что Пекин предложил свой мирный план, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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