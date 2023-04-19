В КНР назвали ложью сведения США о китайских БПЛА в конфликте на Украине
Соединенные Штаты и некоторые западные СМИ распространяют ложную информацию о якобы поставках китайских беспилотных летательных аппаратов для участия в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции Китая.
Отмечается, что Вашингтон клевещет на компании КНР и очерняет их. Подчеркивается, что Китай решительно выступает против подобных действий.
Ранее США стали подозревать Китай в намерении поставить России оружие, которое она может использовать в боевых действиях на Украине. Цинь Ган указал, что Пекин не предоставлял оружие какой-либо стороне конфликта и нацелен на дипломатическое урегулирование вопроса. Министр также напомнил, что Пекин предложил свой мирный план, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 305 / сут.
Умерли
398 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 501 / сут.
- В ЕК сообщили, что Фон дер Ляйен не приняла решения о выдвижении на второй срок
- Шеф Пентагона выразил надежду, что Швеция присоединится к НАТО до саммита в июле
- Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Чекалиной на запрет пользоваться интернетом
- Болгария с 24 апреля запретит поставку продуктов с Украины
- В КНР назвали ложью сведения США о китайских БПЛА в конфликте на Украине
- ООН: Индия по численности населения опередила Китай
- В Шереметьево закрыли крупнейший duty free
- ВЦИОМ: 98% россиян считают важным сохранение памяти о ВОВ
- Пожар начался на кузбасской шахте «Распадская»
- Bangkok Post: В Таиланде умерла единственная гигантская панда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru