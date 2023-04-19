В КНР назвали ложью сведения США о китайских БПЛА в конфликте на Украине

Отмечается, что Вашингтон клевещет на компании КНР и очерняет их. Подчеркивается, что Китай решительно выступает против подобных действий.

Ранее США стали подозревать Китай в намерении поставить России оружие, которое она может использовать в боевых действиях на Украине. Цинь Ган указал, что Пекин не предоставлял оружие какой-либо стороне конфликта и нацелен на дипломатическое урегулирование вопроса. Министр также напомнил, что Пекин предложил свой мирный план, сообщает «Радиоточка НСН».

