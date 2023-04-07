Си Цзиньпин: Китай поддержит план Франции по урегулированию ситуации на Украине

В Пекине готовы поддержать любое предложение Парижа, которое приведет к миру на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает South China Morning Post.

По его словам, дипломатическое урегулирование конфликта – единственный правильный выход в этой ситуации.

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«КНР не занимается этим вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — подчеркнул китайский лидер на неформальной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу.

Си Цзиньпин отметил, что кризис на Украине возник в силу целого ряда сложных причин, а его завершение в интересах всех стран.

Ранее президент Бразилии призвал Украину признать новый статус Крыма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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