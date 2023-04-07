«КНР не занимается этим вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — подчеркнул китайский лидер на неформальной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу.

Си Цзиньпин отметил, что кризис на Украине возник в силу целого ряда сложных причин, а его завершение в интересах всех стран.

Ранее президент Бразилии призвал Украину признать новый статус Крыма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

