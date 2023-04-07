Си Цзиньпин: Китай поддержит план Франции по урегулированию ситуации на Украине
В Пекине готовы поддержать любое предложение Парижа, которое приведет к миру на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает South China Morning Post.
По его словам, дипломатическое урегулирование конфликта – единственный правильный выход в этой ситуации.
«КНР не занимается этим вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — подчеркнул китайский лидер на неформальной встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Гуанчжоу.
Си Цзиньпин отметил, что кризис на Украине возник в силу целого ряда сложных причин, а его завершение в интересах всех стран.
Ранее президент Бразилии призвал Украину признать новый статус Крыма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+10 685 / сут.
- NYT: США передавали ВСУ координаты для убийства российских генералов
- В мэрии Москвы предупредили о гололедице
- СМИ: в Харькове родственники солдат ВСУ вышли на митинг из-за потерь в Артемовске
- «Депутат и прокуратура»: Концерты НАИВа в Ярославле и Череповце отменены
- В США призвали иностранных наемников поскорее покинуть Украину
- Пригожин назвал «беспределом» ситуацию в Заксобрании Петербурга
- Маск прокомментировал звонок пранкеров Вована и Лексуса Олланду
- Си Цзиньпин: Китай поддержит план Франции по урегулированию ситуации на Украине
- «Всё хорошо»: Ассистент Иосифа Пригожина рассказал о состоянии продюсера
- «Ростех»: Начало серийных поставок самолёта МС-21 намечено на 2024 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru