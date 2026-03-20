В Госдуме заявили об отказе от зеркального ответа США в космосе
Россия не планирует отвечать США симметрично на возможную милитаризацию космоса, сосредоточившись вместо этого на развитии оборонительных технологий. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По его словам, заявления главы Пентагона Пита Хегсета о стремлении к доминированию в космосе продолжают курс, заложенный еще во времена программы «Звездные войны», но теперь подкреплены современными возможностями, включая Космические силы и сотрудничество с частными компаниями. При этом подобная риторика, как отметил депутат, нередко звучит как фантастика, хотя давно стала частью военной стратегии США.
Журавлев указал на существование международного договора 1967 года, который запрещает размещение в космосе оружия массового уничтожения. Однако, по его словам, в документе остается правовая неопределенность, позволяющая размещать другие виды вооружений, чем, как считает парламентарий, могут воспользоваться США.
Он подчеркнул, что Россия и Китай традиционно выступают против размещения любого оружия в космосе и ранее добивались полного запрета таких действий. В текущей ситуации, по его словам, Москва будет развивать системы наблюдения и радиоэлектронной борьбы, чтобы снизить возможные риски, а не вступать в прямую гонку вооружений на орбите, передает «Радиоточка НСН».
