Разногласия США и Израиля по Ирану назвали мнимыми

Различия в риторике США и Израиля по вопросу войны с Ираном не означают реального раскола, поскольку стратегические цели сторон остаются совпадающими. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Асафов.

По его словам, говорить о серьезных противоречиях пока преждевременно, несмотря на резкие заявления американских представителей и публикации в СМИ. Он отметил, что различия касаются скорее подходов и формулировок, чем конечных задач.

Поводом для обсуждений стал удар Израиля по крупнейшему иранскому газовому месторождению «Южный Парс», который вызвал недовольство среди союзников США в странах Персидского залива. Также обеспокоенность вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива и возможное влияние конфликта на цены на сырье.

Асафов добавил, что у Вашингтона пока нет окончательно сформированной стратегии по дальнейшим действиям, включая сроки и формат участия. По его мнению, именно разница в тактике создает ощущение разногласий, тогда как в вопросе поддержки Израиля США сохраняют прежний курс, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
