Разногласия США и Израиля по Ирану назвали мнимыми

Различия в риторике США и Израиля по вопросу войны с Ираном не означают реального раскола, поскольку стратегические цели сторон остаются совпадающими. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Асафов.

По его словам, говорить о серьезных противоречиях пока преждевременно, несмотря на резкие заявления американских представителей и публикации в СМИ. Он отметил, что различия касаются скорее подходов и формулировок, чем конечных задач.