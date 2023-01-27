В КНДР пожелали России сжечь дотла военную технику Запада
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Жон выразила уверенность, что российская армия сожжет дотла военную технику США и Запада, которой они так хвастаются.
«Любая военная техника, которой хвастаются США и Запад, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа», - цитирует Ким Ё Жон РИА Новости.
Ранее США, Германия и другие страны Европы анонсировали поставки на Украину более ста танков «Абрамс», «Леопард», «Челленджер» и других моделей.
В интервью НСН специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил, что Украина будет использовать немецкие, американские и английские танки для наступления на запорожском направлении.
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