Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Жон выразила уверенность, что российская армия сожжет дотла военную технику США и Запада, которой они так хвастаются.

«Любая военная техника, которой хвастаются США и Запад, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа», - цитирует Ким Ё Жон РИА Новости.

Ранее США, Германия и другие страны Европы анонсировали поставки на Украину более ста танков «Абрамс», «Леопард», «Челленджер» и других моделей.

В интервью НСН специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин заявил, что Украина будет использовать немецкие, американские и английские танки для наступления на запорожском направлении.

