КНДР отправила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с мусором

Северная Корея отправила в Южную Корею еще примерно 600 воздушных шаров с бытовым мусором. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных.

По данным источника, КНДР начала запуск шаров еще 1 июня около 20:00 часов вечера по местному времени. Как и в прошлый раз они были наполнены пластиковыми пакетами, окурками и бумагой.

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До этого КНДР уже отправляла в Южную Корею 150 воздушных шаров с мусором и навозом, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сеул считает, что такие действия Пхеньяна являются ответом на акции активистов из Южной Кореи, которые направляют в КНДР листовки критического содержания.


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ФОТО: Ким Чен Ын // РИА Новости/Илья Питалев
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