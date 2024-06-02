КНДР отправила в Южную Корею около 600 воздушных шаров с мусором

Северная Корея отправила в Южную Корею еще примерно 600 воздушных шаров с бытовым мусором. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных.

По данным источника, КНДР начала запуск шаров еще 1 июня около 20:00 часов вечера по местному времени. Как и в прошлый раз они были наполнены пластиковыми пакетами, окурками и бумагой.