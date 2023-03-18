В Китае заявили, что ключ к решению кризиса на Украине находится у Запада

В материале отмечается, что усилия по урегулированию и содействию переговорам будут неэффективными, если Вашингтон и союзники продолжат «создавать проблемы» вместо сотрудничества.

Издание указывает, что стороны конфликта — Россия и Украина оказались в тупике. При этом Китай является одной из немногих держав, которые могут создать «коммуникационный мост» между Москвой и Киевом.

«Однако следует сказать, что Китай не является причиной украинского кризиса и не является его стороной. Именно США и западные страны глубоко вовлечены в кризис», — пишет Global Times.

