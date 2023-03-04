В Китае выразили надежду на диалог с Евросоюзом

Китай и Евросоюз должны поддерживать конструктивный диалог, у сторон есть много пространства для сотрудничества. Об этом заявил официальный представитель первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва Ван Чао.

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По его словам, в последние годы некоторые заявляют о концепции «китайской угрозы, что не отвечает «коренным и долгосрочным интересам» КНР и ЕС.

Ван Чао подчеркнул, что Пекин всегда расценивал Европу как всестороннего стратегического партнера, поддерживал стратегическую автономию, единство и процветание Евросоюза.

Представитель ВСНП выразил надежду, что Китай и Европа будут работать с Китаем над поддержанием диалога «на основе взаимного уважения» и сотрудничать для решения глобальных проблем. Политик добавил, что у КНР и ЕС есть «обширные общие интересы» и формировавшаяся долгие годы база для совместной работы.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КитайЕвросоюз
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