В Китае выразили надежду на диалог с Евросоюзом

По его словам, в последние годы некоторые заявляют о концепции «китайской угрозы, что не отвечает «коренным и долгосрочным интересам» КНР и ЕС.

Ван Чао подчеркнул, что Пекин всегда расценивал Европу как всестороннего стратегического партнера, поддерживал стратегическую автономию, единство и процветание Евросоюза.

Представитель ВСНП выразил надежду, что Китай и Европа будут работать с Китаем над поддержанием диалога «на основе взаимного уважения» и сотрудничать для решения глобальных проблем. Политик добавил, что у КНР и ЕС есть «обширные общие интересы» и формировавшаяся долгие годы база для совместной работы.

