В Китае призвали НАТО взять на себя ответственность за Украину
США и НАТО следует взять на себя ответственность за украинский кризис. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Как отметила дипломат, Пекин всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу и является инициатором политического урегулирования ситуации, а также выступает за «продвижение примирения и проведение переговоров». Мао Нин подчеркнула, что история покажет, кто стоит на стороне справедливости на самом деле.
«Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность», — цитирует Мао Нин РИА Новости.
Дипломат добавила, что Североатлантический альянс не имеет права критиковать КНР или оказывать на нее давление.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru