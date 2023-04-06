В Китае призвали НАТО взять на себя ответственность за Украину

Как отметила дипломат, Пекин всегда занимал объективную и справедливую позицию по украинскому вопросу и является инициатором политического урегулирования ситуации, а также выступает за «продвижение примирения и проведение переговоров». Мао Нин подчеркнула, что история покажет, кто стоит на стороне справедливости на самом деле.

«Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность», — цитирует Мао Нин РИА Новости.

Дипломат добавила, что Североатлантический альянс не имеет права критиковать КНР или оказывать на нее давление.

