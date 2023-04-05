Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Китаю

Североатлантический альянс в настоящее время не располагает доказательствами военных поставок со стороны КНР в Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, он пригрозил Пекину последствиями в случае их подтверждения.