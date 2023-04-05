Генсек НАТО Столтенберг пригрозил Китаю

Североатлантический альянс в настоящее время не располагает доказательствами военных поставок со стороны КНР в Россию. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, он пригрозил Пекину последствиями в случае их подтверждения.

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Столтенберг подчеркнул, что передача китайского оружия России стала бы исторической ошибкой.

«В Китае знают, что такие последствия могут наступить», — добавил он.

Ранее в НАТО заявили о возможном повторении в Восточной Азии украинского сценария, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияКитайНАТОЙенс Столтенберг

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