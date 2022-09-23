В Китае призвали к урегулированию украинского кризиса путем диалога и консультаций
Китай неизменно выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран и призывает все стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, урегулировать разногласия путем диалога и консультаций. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как отметил дипломат, Пекин многократно свою позицию по украинскому вопросу.
«Мы всегда выступаем за необходимость уважать суверенитета и территориальной целостности всех стран, за соблюдение основных целей и принципов Устава ООН, за то, что следует серьезно относиться к озабоченностям каждой страны в сфере безопасности, а также за поддержку всех усилий, способствующих мирному урегулированию кризиса», — цитирует РИА Новости представителя МИД.
Пекин призвал стороны к урегулированию ситуации «надлежащим образом», с помощью диалога и консультаций. Китай выразил готовность работать с международным сообществом, «чтобы продолжить играть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации».
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