Бывший советник Трампа назвал США стороной конфликта на Украине
Власти Соединенных Штатов предоставляют Киеву большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта вокруг Украины, заявил Fox News генерал-лейтенанта в отставке, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозефа Кита Келлога.
По его словам, когда Вашингтон стал отправлять Киеву вооружение HIMARS и MLRS, американские власти подчеркнули, что не желают становиться стороной конфликта.
«Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!» — отметил Келлога.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине вооружение, в состав поставок войдут «артиллерия и продвинутые ракетные системы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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