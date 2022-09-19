Бывший советник Трампа назвал США стороной конфликта на Украине

По его словам, когда Вашингтон стал отправлять Киеву вооружение HIMARS и MLRS, американские власти подчеркнули, что не желают становиться стороной конфликта.

«Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!» — отметил Келлога.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине вооружение, в состав поставок войдут «артиллерия и продвинутые ракетные системы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

