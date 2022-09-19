Бывший советник Трампа назвал США стороной конфликта на Украине

Власти Соединенных Штатов предоставляют Киеву большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта вокруг Украины, заявил Fox News генерал-лейтенанта в отставке, бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозефа Кита Келлога.

НАТО: произошло истощение запасов вооружений из-за Украины

По его словам, когда Вашингтон стал отправлять Киеву вооружение HIMARS и MLRS, американские власти подчеркнули, что не желают становиться стороной конфликта.

«Мы уже предоставляем 75% гуманитарной, экономической и военной помощи! Мы — уже сторона этого конфликта!» — отметил Келлога.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены поставить Украине вооружение, в состав поставок войдут «артиллерия и продвинутые ракетные системы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры