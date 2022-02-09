В Китае потребовали от США аннулирования плана продажи вооружений Тайбэю

Китай потребовал от США аннулирования плана продажи вооружений Тайбэю. Об этом говорится на официальном сайте минобороны КНР со ссылкой на представителя ведомства У Цянь.

Отмечается, что в Пекине также считают необходимым прекратить любые связи между военными Тайваня и США.

Цянь подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью.