В Китае поддержали предложения России по гарантиям безопасности
Министерство иностранных дел КНР выразило поддержку предложениям России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу китайского внешнеполитического ведомства.
В МИД Китая считают, что в нынешней обстановке предложения Москвы «соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность».
Как отметили в ведомстве, КНР всегда выступала за взаимоуважительный диалог между государствами и разрешение разногласий с помощью консультаций, пишет RT.
Ранее Министерство иностранных дел РФ передало США проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В частности, российская сторона предлагает ликвидировать связанную с ядерным оружием инфраструктуру вне своей территории, проявлять сдержанность во время военного планирования и учений, не предпринимать затрагивающие безопасность друг друга действия, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 022 / сут.
Умерли
298 тыс.+1 019 / сут.
Выздоровели
9,0 млн+30 059 / сут.
- Российская подлодка успешно поразила береговую цель ракетой из Японского моря
- МИД Сирии обвинил Анкару в торможении урегулирования ситуации в стране
- Тимошенко посоветовала подозреваемому в госизмене Порошенко не бежать из страны
- Посол Германии в Москве: Важно передавать память о войне
- Актера из «Секса в большом городе» уволили после обвинений в сексуальном насилии
- В Китае поддержали предложения России по гарантиям безопасности
- В Калининграде насторожились желанием Литвы ограничить транзит грузов из Белоруссии
- Песков оценил успешность применения российской вакцины в мире
- Центр «Вектор» опубликовал фото омикрон-штамма
- В ОНФ рассказали о главной уловке мошенников перед Новым годом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru