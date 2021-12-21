В Китае поддержали предложения России по гарантиям безопасности

В МИД Китая считают, что в нынешней обстановке предложения Москвы «соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность».

Как отметили в ведомстве, КНР всегда выступала за взаимоуважительный диалог между государствами и разрешение разногласий с помощью консультаций, пишет RT.

Ранее Министерство иностранных дел РФ передало США проекты российско-американского договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. В частности, российская сторона предлагает ликвидировать связанную с ядерным оружием инфраструктуру вне своей территории, проявлять сдержанность во время военного планирования и учений, не предпринимать затрагивающие безопасность друг друга действия, пишет Газета.ру.

