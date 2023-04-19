В Китае поддержали Европу в стремлении содействовать мирным переговорам по Украине

Китай поддерживает Европу в ее желании содействовать скорейшему возобновлению переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Востоковед усомнился, что мирный план Макрона понравится Китаю

«Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении ... содействовать ... возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ван Вэньбинь также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай обменялся мнениями по украинскому вопросу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон хочет предложить Пекину план, который может привести к переговорам Москвы и Киева, напоминает RT. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о существовании такой инициативы, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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