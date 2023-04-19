В Китае поддержали Европу в стремлении содействовать мирным переговорам по Украине

«Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении ... содействовать ... возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ван Вэньбинь также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай обменялся мнениями по украинскому вопросу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон хочет предложить Пекину план, который может привести к переговорам Москвы и Киева, напоминает RT. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о существовании такой инициативы, пишет «Свободная пресса».

