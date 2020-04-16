В Китае отвергли версию об искусственном происхождении COVID-19
Многие авторитетные медики считают научно необоснованной версию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Комментируя публикацию Fox News, он подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории, передаёт ТАСС.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на некие «многочисленные источники» сообщил, что «нулевым» пациентом в Китае стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, которому инфекция передалась от летучей мыши.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН осудил авторов публикации за попытки строить конспирологические теории.
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