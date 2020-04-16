В Китае отвергли версию об искусственном происхождении COVID-19

Многие авторитетные медики считают научно необоснованной версию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Комментируя публикацию Fox News, он подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории, передаёт ТАСС.