В Китае отвергли версию об искусственном происхождении COVID-19

Многие авторитетные медики считают научно необоснованной версию об утечке коронавируса COVID-19 из лаборатории, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Комментируя публикацию Fox News, он подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что новый коронавирус был создан в лаборатории, передаёт ТАСС.

Новости за ночь: Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на некие «многочисленные источники» сообщил, что «нулевым» пациентом в Китае стал сотрудник лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, которому инфекция передалась от летучей мыши.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН осудил авторов публикации за попытки строить конспирологические теории.

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ФОТО: РИА Новости/Мигель Кандела
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