Новости за ночь: Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя

«Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Такую версию выдвигает американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что сотрудник лаборатории заразился COVID-19 от летучей мыши, а затем коронавирус начал распространяться среди местных жителей.

При этом утверждается, что лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов учеными из Китая, пишут Известия.

Между тем, в конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение COVID-19 началось от некого «нулевого пациента», который побывал на рынке Уханя в ноябре или в начале декабря 2019-го, напоминает RT.

Добавим, США неоднократно обвиняли КНР в сокрытии информации о распространении коронавируса. В частности, об этом накануне заявил глава Пентагона Марк Эспер. При этом он подчеркнул, что вирус, вероятнее всего, имеет естественное происхождение.