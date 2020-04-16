Новости за ночь: Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
«Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. Такую версию выдвигает американский телеканал Fox News, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что сотрудник лаборатории заразился COVID-19 от летучей мыши, а затем коронавирус начал распространяться среди местных жителей.
При этом утверждается, что лаборатория не занималась разработкой биологического оружия, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты исследования вирусов учеными из Китая, пишут Известия.
Между тем, в конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение COVID-19 началось от некого «нулевого пациента», который побывал на рынке Уханя в ноябре или в начале декабря 2019-го, напоминает RT.
Добавим, США неоднократно обвиняли КНР в сокрытии информации о распространении коронавируса. В частности, об этом накануне заявил глава Пентагона Марк Эспер. При этом он подчеркнул, что вирус, вероятнее всего, имеет естественное происхождение.
Накануне НСН писала, что за сутки в США зафиксировано рекордное число летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией – 2 228. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса.
Отмечается, что в общей сложности, по данным на 15 апреля, на территории Соединенных Штатов выявлено более 608 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса уже стали почти 26 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru