В Китае обвинили страны G7 в нарушении международных правил
Страны Группы семи требуют от Китая соблюдения международных правил, при этом сами государства союза являются их «нарушителями и разрушителями». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Как отметил дипломат, за последние годы США покинули 17 международных организаций и соглашений, «без разбору» осуществляют прослушку и крадут информацию в других странах, используют дипломатическое давление, экономическое принуждение и военное вмешательство.
«Мы призываем США, Японию и другие страны ... прекратить провоцировать раскол и противостояние, а также использовать знамя международных правил в угоду собственной гегемонии и корыстных целей», — цитирует Ван Вэньбиня РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru