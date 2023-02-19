В Китае не собираются мириться с угрозами США из-за отношений с РФ

Пекин никогда не будет мириться с давлением Вашингтона на КНР в связи с отношениями Китая и России, передает ТАСС.

Блинкен предупредил Ван И о последствиях в случае поддержки России в СВО

Соответствующее заявление сделал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен рассказал, что власти Соединенных Штатов опасаются, что Пекин якобы рассматривает возможность передать Москве помощь, связанную с летальным оружием, сообщил телекомпании NBC.

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ФОТО: РИА Новости
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