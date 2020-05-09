В Китае хотят нарастить ядерный потенциал для «обуздания амбиций» США

Китаю в ближайшее время необходимо нарастить ядерный потенциал страны до тысячи боеголовок. Об этом заявил главный редактор китайского The Global Times Ху Сицзинь в своей колонке на сайте издания.

Он полагает, что десятая часть ядерного запаса должна приходиться на стратегические ракеты Dongfeng-41.