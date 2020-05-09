В Китае хотят нарастить ядерный потенциал для «обуздания амбиций» США
Китаю в ближайшее время необходимо нарастить ядерный потенциал страны до тысячи боеголовок. Об этом заявил главный редактор китайского The Global Times Ху Сицзинь в своей колонке на сайте издания.
Он полагает, что десятая часть ядерного запаса должна приходиться на стратегические ракеты Dongfeng-41.
В статье Ху Сицзинь поясняет, что наращивание вооружений необходимо для того, чтобы «обуздать стратегические амбиции США». При этом журналист отметил, что Китай должен придерживаться принятых обязательств никогда не применять ядерное оружие первыми.
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал условия для возобновления переговоров России с США по СНВ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
165 тыс.+-22 926 / сут.
Умерли
1 827+104 / сут.
Выздоровели
31 916+5 308 / сут.
- Онищенко призвал «не качать избыточный оптимизм» по коронавирусу
- Лукашенко призвал не осуждать его за проведение Парада Победы
- Коэффициент распространения коронавируса в России упал до минимума
- В Китае хотят нарастить ядерный потенциал для «обуздания амбиций» США
- Шашлычный набор в России подорожал на 26 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru