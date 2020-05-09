В Китае хотят нарастить ядерный потенциал для «обуздания амбиций» США

Китаю в ближайшее время необходимо нарастить ядерный потенциал страны до тысячи боеголовок. Об этом заявил главный редактор китайского The Global Times Ху Сицзинь в своей колонке на сайте издания.

Он полагает, что десятая часть ядерного запаса должна приходиться на стратегические ракеты Dongfeng-41.

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В статье Ху Сицзинь поясняет, что наращивание вооружений необходимо для того, чтобы «обуздать стратегические амбиции США». При этом журналист отметил, что Китай должен придерживаться принятых обязательств никогда не применять ядерное оружие первыми.

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ФОТО: РИА Новости//Антон Денисов
ТЕГИ:Ядерное ОружиеКитай
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