США высказались об условиях продления договора СНВ-3
Договор с Россией по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ-3) должен включать в себя новое российское оружение. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью американской газете The Washington Time.
По данным издания, речь идет о новой межконтинентальной ракете «Сармат», сверхзвуковом комплексе «Авангард», а также о трех комплексах, которые под СНВ-3 не подпадают: гиперзвуковой ракетный «Кинжал», перспективная межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотник с возможностью оснащения ядерным оружием.
Биллингсли также выразил сомнение, что Штаты продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
В апреле глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в эфире НСН отметил, что российский посол весьма своевременно напомнил Вашингтону о принципиальном согласии Москвы сохранить и развивать договор СНВ-3. Эту позицию неоднократно доводили до сведения американцев, но теперь тянуть время уже нельзя, считает он. По мнению Косачева, ситуация с пандемией коронавируса не должна помешать решению столь важного вопроса.
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