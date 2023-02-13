В Кишиневе обвинили Киев во втягивании в конфликт с Россией

«На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт», - сказал Кику.

Он также отметил, что молдавские власти пытаются обвинить оппозицию в подготовке государственного переворота. Об этом ранее говорила президент Молдавии Майя Санду.

На этом фоне в Кремле заявили, что российская сторона не имеет представления о каких-либо планах по дестабилизации ситуации в Молдавии. В свою очередь эксперты считают, что США продолжает идти по пути конфронтации с Россией, при этом используя и другие государства, кроме Украины, сообщает НСН.



