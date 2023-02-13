В Кишиневе обвинили Киев во втягивании в конфликт с Россией
Экс-премьер Молдавии, лидер Партии развития и объединения Ион Кику заявил, что Киев пытается втянуть Кишинев в конфликт с Россией, сообщает РИА Новости.
«На протяжении конфликта мы видели, что некоторые официальные лица из Киева пытаются и нас втянуть в различных формах в этот конфликт», - сказал Кику.
Он также отметил, что молдавские власти пытаются обвинить оппозицию в подготовке государственного переворота. Об этом ранее говорила президент Молдавии Майя Санду.
На этом фоне в Кремле заявили, что российская сторона не имеет представления о каких-либо планах по дестабилизации ситуации в Молдавии. В свою очередь эксперты считают, что США продолжает идти по пути конфронтации с Россией, при этом используя и другие государства, кроме Украины, сообщает НСН.
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