В Киргизии назвали новые данные о пострадавших в конфликте с Таджикистаном

Замминистра здравоохранения республики Элиза Солтонбекова назвала новые данные о жертвах и пострадавших в конфликте на границе с Таджикистаном: 163 гражданина Киргизии признаны пострадавшими, 31 человек погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

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«В ходе событий в Баткенской области пострадали 163 кыргызстанца. Погиб 31 человек», - заявила Солтонбекова на пресс-конференции журналистам.

Ранее в субботу президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая траурными днями по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаПострадавшиеТаджикистанКиргизия
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