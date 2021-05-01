В Киргизии назвали новые данные о пострадавших в конфликте с Таджикистаном

«В ходе событий в Баткенской области пострадали 163 кыргызстанца. Погиб 31 человек», - заявила Солтонбекова на пресс-конференции журналистам.

Ранее в субботу президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая траурными днями по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали.

