Пограничники Киргизии заявили об обстреле жилых домов военными Таджикистана

«По состоянию на 12:45 (09:45 мск) 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы», - говорится в официальном сообщении.

Пограничники Киргизии выступили на оборонительные рубежи на границе с Таджикистаном, сообщает «Интерфакс».

Ранее в субботу президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая траурными днями по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали.