В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном

Отмечается, что глава государства подписал в субботу соответствующий указ. Согласно документу, произошедший 29-30 апреля на киргизско-таджикской границе конфликт спровоцировал «многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих» и «существенный имущественный ущерб граждан и юридических лиц».

Во время траура на всей территории Киргизии, на зданиях ее диппредставительств и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные программы и мероприятия и передачи.

По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали. Большинство погибших —гражданские лица. Кроме того, в период столкновений были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, среди которых школа, пограничная застава и пожарная часть.

