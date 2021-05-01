В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
Траур по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном объявлен в Киргизии 1 и 2 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики Садыра Жапарова.
Отмечается, что глава государства подписал в субботу соответствующий указ. Согласно документу, произошедший 29-30 апреля на киргизско-таджикской границе конфликт спровоцировал «многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих» и «существенный имущественный ущерб граждан и юридических лиц».
Во время траура на всей территории Киргизии, на зданиях ее диппредставительств и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные программы и мероприятия и передачи.
По данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта на границе с Таджикистаном погиб 31 гражданин республики, более 120 пострадали. Большинство погибших —гражданские лица. Кроме того, в период столкновений были сожжены или разрушены несколько десятков зданий, среди которых школа, пограничная застава и пожарная часть.
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