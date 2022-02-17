В Киеве заявили, что не планируют силовых операций в Крыму и Донбассе

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев не планирует силовых военных операций по возврату Донбасса и Крыма, так как эти территории скоро станут украинскими без насилия.

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«В отличие от недружественных соседей, мы очень ценим человеческую жизнь каждого гражданина Украины», - сказал Резников в интервью агентству «РБК-Украина».

По его словам, возврат территорий произойдет дипломатическим путем. Резников подчеркнул, что «завтра или послезавтра» Крым, Луганск, и Донецк снова будут украинскими.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если США и дальше продолжат провоцировать Украину на вооруженный конфликт с Россией, то украинская сторона может попытаться забрать себе Крым военным путем.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:КрымДонбассУкраина
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