На Украине предложили «уничтожить и похитить» руководство Крыма
Украина должна провести операции по ликвидации и похищению представителей руководства Крыма, Донбасса и Приднестровья. Об этом написал в Facebook главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.
Журналист считает, что Киеву необходимо «возобновить проведение спецопераций украинской разведки с целью уничтожения и похищения российских руководителей на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья». По мнению Бутусова, так Украина сможет «асимметрично» противостоять России.
Также главред выступил с предложением блокировать Приднестровье и с помощью украинских спецслужб и военных устроить там мятеж.
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