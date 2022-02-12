На Украине предложили «уничтожить и похитить» руководство Крыма

Украина должна провести операции по ликвидации и похищению представителей руководства Крыма, Донбасса и Приднестровья. Об этом написал в Facebook главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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Журналист считает, что Киеву необходимо «возобновить проведение спецопераций украинской разведки с целью уничтожения и похищения российских руководителей на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и Приднестровья». По мнению Бутусова, так Украина сможет «асимметрично» противостоять России.

Также главред выступил с предложением блокировать Приднестровье и с помощью украинских спецслужб и военных устроить там мятеж.

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ФОТО: РИА Новости//Игорь Маслов
ТЕГИ:ПриднестровьеДонбассКрымУкраина
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