В Киеве высказали недовольство несогласованным визитом Орбана в Москву

В ведомстве напомнили, что Киев призывает все государства соблюдать принцип «никаких переговоров об Украине без Украины».



«Единственным реалистичным путём восстановления справедливого мира является решение, основанное на уважении территориальной целостности Украины и Устава ООН», - говорится в заявлении.

В МИД Украины добавили, что формат саммита мира, первый из которых прошёл в Швейцарии в июне, является ключевой площадкой для поиска путей урегулирования конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан проинформировал альянс о своём намерении посетить Россию, сообщает RT. По его словам, в своей поездке премьер представляет исключительно Венгрию.

