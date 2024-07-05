В Киеве высказали недовольство несогласованным визитом Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Россию без согласования или координации с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в РФ подрывает единство Евросоюза

В ведомстве напомнили, что Киев призывает все государства соблюдать принцип «никаких переговоров об Украине без Украины».

«Единственным реалистичным путём восстановления справедливого мира является решение, основанное на уважении территориальной целостности Украины и Устава ООН», - говорится в заявлении.

В МИД Украины добавили, что формат саммита мира, первый из которых прошёл в Швейцарии в июне, является ключевой площадкой для поиска путей урегулирования конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Орбан проинформировал альянс о своём намерении посетить Россию, сообщает RT. По его словам, в своей поездке премьер представляет исключительно Венгрию.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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