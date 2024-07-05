В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в РФ подрывает единство Евросоюза

В ходе брифинга в Брюсселе он указал, что своими действиями венгерский политик «подрывает единство и целеустремленность» Евросоюза.

Мамер отметил, что поездка Орбана в Москву не соответствует стратегии Евросоюза.

«Есть чёткая официальная европейская политика по конфликту на Украине... При любых обсуждениях урегулирования Украина должна быть за столом переговоров... Ещё одним принципом является призыв к России вывести войска с Украины», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина и Виктора Орбана в Кремле будет обсуждаться, в том числе, Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

