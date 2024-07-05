В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в РФ подрывает единство Евросоюза
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией (ЕК). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер.
В ходе брифинга в Брюсселе он указал, что своими действиями венгерский политик «подрывает единство и целеустремленность» Евросоюза.
Мамер отметил, что поездка Орбана в Москву не соответствует стратегии Евросоюза.
«Есть чёткая официальная европейская политика по конфликту на Украине... При любых обсуждениях урегулирования Украина должна быть за столом переговоров... Ещё одним принципом является призыв к России вывести войска с Украины», - заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина и Виктора Орбана в Кремле будет обсуждаться, в том числе, Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приговорил экс-майора полиции к 12 с половиной годам колонии за взятки
- Самолёт врезался в буксир-толкач в аэропорту Казани
- Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров вышел на свободу после ареста
- Украина стала вторым крупнейшим должником МВФ
- ВС России за неделю нанесли 23 групповых удара по украинским объектам
- Умерла знаменитая скрипачка, народная артистка СССР Лиана Исакадзе
- Минэнерго: Россия обеспечена топливом на лето
- Опрос: 37% россиян готовы вернуться в офис с «удаленки» ради повышения зарплаты
- В Еврокомиссии заявили, что визит Орбана в РФ подрывает единство Евросоюза
- Прокурор потребовал по шесть лет колонии для Беркович и Петрийчук
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru