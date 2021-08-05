В Киеве оправдали Байдена за сделку с Германией по «Северному потоку – 2»

Климкин подчеркнул, что на данный момент известны не все детали сделки по «Северному потоку-2», но есть аспекты, которые предоставляют США пространство для маневров в будущем.

Он уверен, что все понимали неизбежность завершения строительства газопровода, в этой связи речи о предательстве со стороны американской стороны не идет.

Решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию является победой здравого смысла, а не Москвы, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

