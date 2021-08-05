В Киеве оправдали Байдена за сделку с Германией по «Северному потоку – 2»
Америка заинтересована в партнерских отношениях с Украиной, поэтому нет смысла считать американского президента Джо Байдена предателем из-за сделки с Германий по «Северному потоку – 2», заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.
По его словам, США понимают важность сотрудничества с Украиной, но при этом Киеву никто ничего не должен, а американцы всегда будут думать первоначально о личных интересах.
Климкин подчеркнул, что на данный момент известны не все детали сделки по «Северному потоку-2», но есть аспекты, которые предоставляют США пространство для маневров в будущем.
Он уверен, что все понимали неизбежность завершения строительства газопровода, в этой связи речи о предательстве со стороны американской стороны не идет.
Решение Германии не останавливать «Северный поток-2» ради политического давления на Россию является победой здравого смысла, а не Москвы, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
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