В Киеве опасаются признания Россией ЛНР и ДНР после переговоров

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Егор Чернев считает, что Москва может признать ДНР и ЛНР в случае неэффективных переговоров с Вашингтоном.

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По его словам, признание ДНР и ЛНР разрушит минские соглашения по урегулированию в Донбассе. По мнению Чернева, такие действия дадут возможность России помогать республикам, что в свою очередь может окончательно дестабилизировать ситуацию в Европе и Украине.

В Женеве 9-10 января проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов, Вашингтон в переговорах с Москвой будет лишь в «какой-то степени» учитывать мнение союзников по НАТО из Балтии и Восточной Европы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыРоссияУкраина
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