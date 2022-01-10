В Киеве опасаются признания Россией ЛНР и ДНР после переговоров

По его словам, признание ДНР и ЛНР разрушит минские соглашения по урегулированию в Донбассе. По мнению Чернева, такие действия дадут возможность России помогать республикам, что в свою очередь может окончательно дестабилизировать ситуацию в Европе и Украине.

В Женеве 9-10 января проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности. Как отметил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов, Вашингтон в переговорах с Москвой будет лишь в «какой-то степени» учитывать мнение союзников по НАТО из Балтии и Восточной Европы.

