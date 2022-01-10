Россия призвала НАТО возвращаться к границам 1997 года

Североатлантический альянс потерял возможность продолжить оттеснение России на вторые роли в европейской и международной политике, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Российская делегация прибыла в Женеву на переговоры с США

По его словам, НАТО должен вернуться в границы 1997 года. Дипломат заявил, что не ждет большого продвижения от переговоров в Женеве по вопросу гарантий безопасности. Как отметил Рябков, об этом свидетельствует публичная политика Вашингтона.

Замминистра подчеркнул, что Альянс сейчас не вправе требовать уступок от Москвы в условиях, когда на протяжении десятилетий военно-политический блок оттеснял нашу страну на вторые роли в европейской и мировой политике.

По словам официального представитель МИД России Марии Захаровой, первый раунд российско-американских переговоров запланирован на вечер 9 января. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Рябков
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