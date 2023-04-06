В Киеве объяснили невозможность проведения российско-украинских переговоров

По его словам, невозможно сейчас говорить о дипломатии, учитывая интенсивность проходящих боев.

Данилов также добавил, что Россия стремится к политической ликвидации Зеленского, который уже доказал всему миру, что он настоящий лидер нации.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

