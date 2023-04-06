В Киеве объяснили невозможность проведения российско-украинских переговоров
Переговоры между Россией и Украиной стали бы политическим самоубийством для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству «Укринформ».
По его словам, невозможно сейчас говорить о дипломатии, учитывая интенсивность проходящих боев.
Данилов также добавил, что Россия стремится к политической ликвидации Зеленского, который уже доказал всему миру, что он настоящий лидер нации.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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