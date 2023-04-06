В Киеве объяснили невозможность проведения российско-украинских переговоров

Переговоры между Россией и Украиной стали бы политическим самоубийством для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью агентству «Укринформ».

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По его словам, невозможно сейчас говорить о дипломатии, учитывая интенсивность проходящих боев.

Данилов также добавил, что Россия стремится к политической ликвидации Зеленского, который уже доказал всему миру, что он настоящий лидер нации.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийРоссияПереговорыУкраина

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