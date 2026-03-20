Прокуратура запросила 400 часов работ для рэпера Oxxxymiron

Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала назначить рэперу Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) 400 часов обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Кроме того, обвинение настаивает на запрете в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.