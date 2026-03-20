Прокуратура запросила 400 часов работ для рэпера Oxxxymiron
Прокуратура Санкт-Петербурга потребовала назначить рэперу Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров, признан в РФ иностранным агентом) 400 часов обязательных работ по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.
Кроме того, обвинение настаивает на запрете в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов.
По версии следствия, Федоров в 2023 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение соответствующего законодательства. Несмотря на это, как утверждается, он продолжил публиковать материалы в одном из мессенджеров без обязательной маркировки.
Уголовное дело связано с неисполнением требований законодательства об иностранных агентах после ранее вынесенных административных наказаний, передает «Радиоточка НСН».
