Снижение ключевой ставки объяснили попыткой сгладить рост цен

Снижение ключевой ставки до 15% в марте стало продолжением постепенной политики смягчения денежно-кредитных условий на фоне замедления инфляции. Об этом aif.ru сообщил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По его словам, решение повторяет логику февраля. Регулятор действует осторожно, чтобы сгладить последствия скачка цен в начале года, связанного с повышением НДС. Такой подход позволяет снижать ставку без резких колебаний в экономике.

Центробанк снизил ключевую ставку до 15%

Эксперты отмечают, что удешевление заимствований может немного повысить доступность кредитов для населения и бизнеса. Однако значительных изменений на рынке ожидать не стоит, поскольку подобный шаг был заранее заложен в экономические прогнозы.

Снижение 20 марта стало уже 7-м подряд с июня 2025 года, когда ставка опустилась с 21% до 20%. В Центробанке пояснили, что инфляция после январского скачка замедлилась. Если прогноз на первый квартал составлял 6,3%, то фактический показатель оказался на уровне 5,8%. Недельная инфляция в годовом выражении приблизилась к целевым 4%, «Радиоточка НСН».

ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
