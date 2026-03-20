Снижение ключевой ставки объяснили попыткой сгладить рост цен

Снижение ключевой ставки до 15% в марте стало продолжением постепенной политики смягчения денежно-кредитных условий на фоне замедления инфляции. Об этом aif.ru сообщил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По его словам, решение повторяет логику февраля. Регулятор действует осторожно, чтобы сгладить последствия скачка цен в начале года, связанного с повышением НДС. Такой подход позволяет снижать ставку без резких колебаний в экономике.