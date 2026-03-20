Снижение ключевой ставки объяснили попыткой сгладить рост цен
Снижение ключевой ставки до 15% в марте стало продолжением постепенной политики смягчения денежно-кредитных условий на фоне замедления инфляции. Об этом aif.ru сообщил руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
По его словам, решение повторяет логику февраля. Регулятор действует осторожно, чтобы сгладить последствия скачка цен в начале года, связанного с повышением НДС. Такой подход позволяет снижать ставку без резких колебаний в экономике.
Эксперты отмечают, что удешевление заимствований может немного повысить доступность кредитов для населения и бизнеса. Однако значительных изменений на рынке ожидать не стоит, поскольку подобный шаг был заранее заложен в экономические прогнозы.
Снижение 20 марта стало уже 7-м подряд с июня 2025 года, когда ставка опустилась с 21% до 20%. В Центробанке пояснили, что инфляция после январского скачка замедлилась. Если прогноз на первый квартал составлял 6,3%, то фактический показатель оказался на уровне 5,8%. Недельная инфляция в годовом выражении приблизилась к целевым 4%, «Радиоточка НСН».
