При атаке дрона в Белгородской области пострадали два человека

В Белгородской области в результате атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, при детонации FPV-дрона мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших в больницу доставила девушка-волонтер, их госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу.

В белгородском селе Муром из-за атаки БПЛА погиб мирный житель

Гладков уточнил, что атакам беспилотников подверглись четыре муниципалитета региона. В Шебекинском округе повреждены автомобили и здания двух предприятий в Шебекино, а также частные дома и транспорт в селах Вознесеновка, Маломихайловка, Пристень и Новая Таволжанка.

В Грайворонском округе дрон повредил автомобиль и остекление социального объекта. В Валуйском округе под удар попали частный дом и автобус, а в Белгородском округе поврежден объект инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/vvgladkov
