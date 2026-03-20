При атаке дрона в Белгородской области пострадали два человека
В Белгородской области в результате атаки беспилотника ранены два мирных жителя. Инцидент произошел в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, при детонации FPV-дрона мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших в больницу доставила девушка-волонтер, их госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу.
Гладков уточнил, что атакам беспилотников подверглись четыре муниципалитета региона. В Шебекинском округе повреждены автомобили и здания двух предприятий в Шебекино, а также частные дома и транспорт в селах Вознесеновка, Маломихайловка, Пристень и Новая Таволжанка.
В Грайворонском округе дрон повредил автомобиль и остекление социального объекта. В Валуйском округе под удар попали частный дом и автобус, а в Белгородском округе поврежден объект инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
- Снижение ключевой ставки объяснили попыткой сгладить рост цен
- Врач перечислила главные плюсы продуктов с клетчаткой
- Разногласия США и Израиля по Ирану назвали мнимыми
- В Госдуме заявили об отказе от зеркального ответа США в космосе
- «Рилсы как семечки»: Психолог раскрыл признаки зависимости от соцсетей
- Бабкина записала кавер «От Волги до Енисея» для трибьюта «Любэ»
- Золотарев назвал Чака Норриса символом детства
- Телеграм любуется Крымом и судорогами США в Иране
- Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной