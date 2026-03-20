Врач перечислила главные плюсы продуктов с клетчаткой

Регулярное употребление продуктов с высоким содержанием клетчатки помогает контролировать вес, улучшает пищеварение и снижает риски ряда заболеваний. Об этом «Ленте.ру» сообщила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

По ее словам, клетчатка уменьшает общую калорийность рациона и продлевает чувство сытости, что способствует снижению массы тела. Кроме того, она помогает нормализовать работу кишечника и снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний.

Врач отметила, что клетчатка содержится в цельнозерновых продуктах, овощах, фруктах, бобовых, орехах, семенах и ягодах. Среди них — крупы и макароны из цельного зерна, брокколи, шпинат, морковь, яблоки, груши, фасоль, чечевица, миндаль и смородина.

Рекомендуемая норма для взрослых составляет около 25-30 граммов в день. Добрать ее можно с помощью сбалансированного питания, например, по принципу гарвардской тарелки, где половину рациона составляют овощи и фрукты, а остальное делится между белками и сложными углеводами, передает «Радиоточка НСН».

