СМИ: Базы миссии НАТО в Ираке подвергались атакам
Объекты в Ираке, которые использует миссия НАТО, ранее подвергались ударам беспилотников и ракет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
По данным агентства, атаки затрагивали базы, с которых сейчас выводится часть сил альянса. Ранее представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что присутствие миссии в Ираке корректируется из соображений безопасности.
Источники указывают, что именно риски повторных ударов стали одним из факторов пересмотра размещения сил.
Обострение в регионе продолжается с конца февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. В ответ Тегеран атакует территорию Израиля и американские военные объекты на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Снижение ключевой ставки объяснили попыткой сгладить рост цен
- Врач перечислила главные плюсы продуктов с клетчаткой
- Разногласия США и Израиля по Ирану назвали мнимыми
- В Госдуме заявили об отказе от зеркального ответа США в космосе
- «Рилсы как семечки»: Психолог раскрыл признаки зависимости от соцсетей
- Бабкина записала кавер «От Волги до Енисея» для трибьюта «Любэ»
- Золотарев назвал Чака Норриса символом детства
- Телеграм любуется Крымом и судорогами США в Иране
- Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной
- МВД опровергло жалобы Лерчек на запрет посещать врачей