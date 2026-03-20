СМИ: Базы миссии НАТО в Ираке подвергались атакам

Объекты в Ираке, которые использует миссия НАТО, ранее подвергались ударам беспилотников и ракет на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, атаки затрагивали базы, с которых сейчас выводится часть сил альянса. Ранее представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что присутствие миссии в Ираке корректируется из соображений безопасности.